«В СССР с любовью»: ностальгическая комедия

Приглашаем вас на авантюрную комедию «В СССР с любовью», где вас ждет история о молодой и наивной Катерине, которая всеми силами стремится остаться в Москве. Однако жизнь в столице сопряжена с трудностями, особенно когда родители настаивают на свадьбе.

Сюжет спектакля

Катя, поддавшись наивности, выбирает в мужья женатого учёного Леонида, надеясь, что фиктивный брак поможет ей остаться в Москве. Но сможет ли она обрести счастье в этом запутанном союзе? И что станет с её планами, когда в дело вмешается Люся – настоящая и любящая жена Леонида?

Интриги и комедия

Спектакль рассказывает о приключениях провинциальной девушки в большом городе, полных неожиданных поворотов и забавных ситуаций. «В СССР с любовью» обещает подарить зрителям море смеха и незабываемых эмоций. Погрузитесь в атмосферу советской эпохи и насладитесь увлекательной историей о любви, мечтах и борьбе за счастье.