Спектакль В списках не значился

Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Андрей Бахарев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

История молодого лейтенанта Коли Плужникова

«В девятнадцать лет жизнь только начинается». Эта фраза как нельзя лучше отражает историю молодого лейтенанта Коли Плужникова, который прибывает на свою первую серьезную службу в город Брест. За его плечами осталась Москва, где его ждут мама, сестра и любимая девушка. Но впереди — Брестская крепость, величественное и историческое место, которое молодой офицер пока не успел увидеть.

События разворачиваются в драматический момент: Коля приехал в ночь перед началом войны и еще не успел вписаться в личный состав. Но в четыре пятнадцать утра все изменяется. Именно в это время начинается война, и Брестская крепость становится ключевым стратегическим объектом для немецких войск.

Творческий коллектив

Спектакль обещает быть захватывающим и глубоким, в нем участвуют студенты IV курса Ростовского филиала ВГИК им. С. А. Герасимова под руководством мастера и народного артиста РФ Сергея Безрукова. Это уникальная возможность увидеть свежий взгляд на исторические события глазами молодежи.

Не упустите шанс стать свидетелем этой важной истории, которая раскрывает не только военные реалии, но и человеческие судьбы в условиях великой трагедии.

Март
Апрель
15 марта воскресенье
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽
29 апреля среда
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽

