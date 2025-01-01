В созвучии органа и хора

Концерт хоровой и органной музыки в Консерватории им. Глинки

Дорогие слушатели! Скоро в нашем Большом зале состоится концерт хоровой и органной музыки, который не стоит пропускать. В этом году весь мир отмечает юбилеи великих композиторов: 500 лет Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, 340 лет Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, а также 90 лет Арво Пярта. Концерт «В созвучии хора и органа» станет ярким музыкальным праздником, посвященным этим выдающимся личностям.

В исполнении Академического хора студентов НГК имени М.И. Глинки, под художественным руководством профессора Елены Рудзей, прозвучат знаковые произведения юбиляров. Вы совершите удивительное музыкальное путешествие, начиная с позднего Ренессанса и проходя через эпоху Барокко к современности, в сопровождении органа и в стиле a cappella.

исполнители

Академический хор студентов НГК имени М.И. Глинки

Художественный руководитель: профессор Елена Рудзей

Дирижёры: Александр Париман, Александр Росляков, Елена Рудзей

Орган: Наталья Багинская, Дениз Онал, Александр Бардин

музыкальная программа

Концерт состоится в два отделения:

Первое отделение: Дж. Палестрина, «Месса Папы Марчелло»

Дж. Палестрина, «Месса Папы Марчелло» Второе отделение: Г.Ф. Гендель, Коронационный антем Г.Ф. Гендель, «Мессия». № 12 (Рождение Христа) И.С. Бах, Кантата 21. Хор № 1 А. Пярт, Salve Regina Г. Канчели, Убаюкивание солнца И.С. Бах, «Рождественская оратория». № 1



Обратите внимание, что программа может быть изменена в рамках образовательной деятельности.

Не упустите возможность стать частью этого знакового музыкального события, которое подарит вам впечатления и эмоции, способные взволновать каждого ценителя хоровой и органной музыки!