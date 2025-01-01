В созвучии органа и хора

Дорогие слушатели! Скоро в нашем Большом зале состоится концерт хоровой и органной музыки, который не стоит пропускать. В этом году весь мир отмечает юбилеи великих композиторов: 500 лет Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, 340 лет Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, а также 90 лет Арво Пярта. Концерт «В созвучии хора и органа» станет ярким музыкальным праздником, посвященным этим выдающимся личностям.
В исполнении Академического хора студентов НГК имени М.И. Глинки, под художественным руководством профессора Елены Рудзей, прозвучат знаковые произведения юбиляров. Вы совершите удивительное музыкальное путешествие, начиная с позднего Ренессанса и проходя через эпоху Барокко к современности, в сопровождении органа и в стиле a cappella.
Концерт состоится в два отделения:
Обратите внимание, что программа может быть изменена в рамках образовательной деятельности.
Не упустите возможность стать частью этого знакового музыкального события, которое подарит вам впечатления и эмоции, способные взволновать каждого ценителя хоровой и органной музыки!