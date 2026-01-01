Оповещения от Киноафиши
В созвездии роялей
В созвездии роялей

12+
Возраст 12+

О концерте

Звезды XXI века: Концерт классической музыки в Новосибирске

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента «Звезды XXI века». Программа включает произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Шопен, Скрябин и Шуман. Концерт обязательно понравится любителям классической музыки и поклонникам Кирилла Рогового.

Исполнители и произведения

Кирилл Роговой, талантливый пианист из Москвы, исполнит:

  • Сонату для фортепиано № 31 Бетховена, оp. 110
  • Скерцо № 3 Шопена, оp. 39
  • Скерцо № 4 Шопена, оp. 54
  • Сонату для фортепиано № 7 «Белая месса» Скрябина, оp. 64
  • «Симфонические этюды» Шумана, оp. 13

Ведущий и тема лекции

Ведущая концерта, Марина Якушевич, подготовит интересную музыковедческую лекцию, которая поможет зрителям лучше понять нюансы исполняемых произведений и их контексты.

Купить билет на концерт В созвездии роялей

Апрель
14 апреля вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

