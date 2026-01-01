В созвездии роялей

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента «Звезды XXI века». Программа включает произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Шопен, Скрябин и Шуман. Концерт обязательно понравится любителям классической музыки и поклонникам Кирилла Рогового.
Кирилл Роговой, талантливый пианист из Москвы, исполнит:
Ведущая концерта, Марина Якушевич, подготовит интересную музыковедческую лекцию, которая поможет зрителям лучше понять нюансы исполняемых произведений и их контексты.