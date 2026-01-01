В созвездии роялей

Звезды XXI века: Концерт классической музыки в Новосибирске

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт абонемента «Звезды XXI века». Программа включает произведения великих композиторов, таких как Бетховен, Шопен, Скрябин и Шуман. Концерт обязательно понравится любителям классической музыки и поклонникам Кирилла Рогового.

Исполнители и произведения

Кирилл Роговой, талантливый пианист из Москвы, исполнит:

Сонату для фортепиано № 31 Бетховена, оp. 110

Скерцо № 3 Шопена, оp. 39

Скерцо № 4 Шопена, оp. 54

Сонату для фортепиано № 7 «Белая месса» Скрябина, оp. 64

«Симфонические этюды» Шумана, оp. 13

Ведущий и тема лекции

Ведущая концерта, Марина Якушевич, подготовит интересную музыковедческую лекцию, которая поможет зрителям лучше понять нюансы исполняемых произведений и их контексты.