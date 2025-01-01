Курс по написанию текстов для подростков в Ельцин Центре

Рекомендуется для подростков от 12 до 18 лет. В этом году цикл занятий будет посвящен написанию действительно классных текстов. Интересным, глубоким и вдумчивым может быть даже школьное сочинение. В рамках этого курса участники смогут убедиться в этом и значительно «прокачать» свое мастерство.

За четыре недели участники узнают о секретах написания текстов, а затем за следующие четыре недели создадут множество своих собственных сочинений: от классических школьных до оригинальных современных.

Темы интенсива

Как сочинить собственный текст с захватывающим сюжетом или глубокими размышлениями;

Как выбрать вселенную и придумать историю;

Как составить план работы с любым текстом;

С чего начать писать;

Как не потерять свой голос в сочинении по произведению литературного жанра;

Как использовать опыт классиков мировой художественной литературы в своей работе.

Курс подойдет для школьников 5-11 классов, которые любят или хотят научиться писать в любом жанре — от школьного развернутого ответа до героического фэнтези. Он будет полезен тем, кто планирует писать итоговое сочинение, ОГЭ или ЕГЭ по русскому языку или литературе. Даже тем, кто не сдаёт экзамены, скучно точно не будет!

Во главе курса — опытный преподаватель

Занятия ведет Екатерина Пирожок — учитель русского языка и литературы, научно-популярный лектор и организатор литературных лабораторий.

Программа курса