Курс креативного письма для юных литературоведов
В предстоящем цикле занятий мы ответим на важные вопросы, связанные с литературой и современными медиа-практиками. Как можно связать классические произведения русской литературы с мемами и видеоблогами? Где публиковать свои тексты? Юные литературоведы смогут развить навыки креативного письма и вдумчивого чтения с элементами литературоведческого анализа.
Что вас ждёт на курсе?
На этом курсе вы:
- узнаете, как литература связана с обществом;
- поняли взаимосвязь литературы и медиа;
- научитесь читать и писать художественные и публицистические тексты;
- создадите собственный литературный журнал.
Программа занятий
Курс подходит для школьников 5-11 классов, которые хотят научиться создавать самые разные тексты — от художественной прозы до поэзии и рецензий.
- 7 февраля — «Были ли спойлеры у Пушкина?» В первом занятии мы обсудим взаимосвязь литературы и общества. Разберём, как социальная жизнь отражается в литературе и что писали в толстых литературных журналах. Также выясним, как связан этот вопрос с развлекательными материалами.
- 14 февраля — «Чиж, ёж, крокодил и другие весёлые ребята». На занятии мы поговорим о журнале «Мурзилка» и выясним, печатали ли только весёлые картинки для детей в литературных журналах XX века.
- 21 февраля — «Литература или сетература?» Мы обсудим современные литературные медиа, их влияние и особенности. Где лучше читать и писать — онлайн или офлайн?
- 28 февраля — «О блогере бедном замолвите слово». Разберём, какие литературные странички встречаются в интернете, и как мы можем их воспринимать. Попробуем создать проект своей литературной странички.
Присоединяйтесь к нашему курсу, и вы сможете выражать свои мысли и идеи посредством написания разнообразных текстов, что откроет бескрайние горизонты литературного творчества!