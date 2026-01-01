Курс креативного письма для юных литературоведов

В предстоящем цикле занятий мы ответим на важные вопросы, связанные с литературой и современными медиа-практиками. Как можно связать классические произведения русской литературы с мемами и видеоблогами? Где публиковать свои тексты? Юные литературоведы смогут развить навыки креативного письма и вдумчивого чтения с элементами литературоведческого анализа.

Что вас ждёт на курсе?

На этом курсе вы:

узнаете, как литература связана с обществом;

поняли взаимосвязь литературы и медиа;

научитесь читать и писать художественные и публицистические тексты;

создадите собственный литературный журнал.

Программа занятий

Курс подходит для школьников 5-11 классов, которые хотят научиться создавать самые разные тексты — от художественной прозы до поэзии и рецензий.

7 февраля — «Были ли спойлеры у Пушкина?» В первом занятии мы обсудим взаимосвязь литературы и общества. Разберём, как социальная жизнь отражается в литературе и что писали в толстых литературных журналах. Также выясним, как связан этот вопрос с развлекательными материалами.

— «Были ли спойлеры у Пушкина?» В первом занятии мы обсудим взаимосвязь литературы и общества. Разберём, как социальная жизнь отражается в литературе и что писали в толстых литературных журналах. Также выясним, как связан этот вопрос с развлекательными материалами. 14 февраля — «Чиж, ёж, крокодил и другие весёлые ребята». На занятии мы поговорим о журнале «Мурзилка» и выясним, печатали ли только весёлые картинки для детей в литературных журналах XX века.

— «Чиж, ёж, крокодил и другие весёлые ребята». На занятии мы поговорим о журнале «Мурзилка» и выясним, печатали ли только весёлые картинки для детей в литературных журналах XX века. 21 февраля — «Литература или сетература?» Мы обсудим современные литературные медиа, их влияние и особенности. Где лучше читать и писать — онлайн или офлайн?

— «Литература или сетература?» Мы обсудим современные литературные медиа, их влияние и особенности. Где лучше читать и писать — онлайн или офлайн? 28 февраля — «О блогере бедном замолвите слово». Разберём, какие литературные странички встречаются в интернете, и как мы можем их воспринимать. Попробуем создать проект своей литературной странички.

Присоединяйтесь к нашему курсу, и вы сможете выражать свои мысли и идеи посредством написания разнообразных текстов, что откроет бескрайние горизонты литературного творчества!