В сердце светит Русь. Оркестр им. Н. Некрасова

Концерт «А в сердце светит Русь» в московском Доме музыки

Академический оркестр русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Телерадиоцентра и художественный руководитель, главный дирижер Евгений Волчков приглашают вас на незабываемый концерт, посвящённый 160-летию выдающегося русского композитора Василия Калиникова. В программе – переложение его знаменитой Симфонии № 1 соль минор для оркестра народных инструментов, а также романсы и русские народные песни.

Исполнители и программа

Солисты концерта:

Валентина Правдина – сопрано, солистка Московского музыкального театра «Геликон‑опера»;

Михаил Басенко – тенор, солист Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В литературной канве выступит Татьяна Волchkova, которая поделится своими мыслями о жизни и творчестве Калиникова.

Звучание и характер

Калиников, ушедший из жизни в 35 лет, дарил миру музыку, которая, как он сам говорил, была «языком настроений». Его произведения, полные патриотических чувств и жизнерадостного оптимизма, прекрасно передаются через уникальные тембры оркестра русских народных инструментов. Тёплое, мягкое звучание домр, мягкий перезвон гуслей, заливистые «трели» балалаек и глубокий голос баяна создадут особую атмосферу доверия и взаимопонимания.

Детали концерта

Концерт состоит из двух отделений по 50 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая вновь напомнит о красоте и широте российских просторов!