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В семье единой. Ко Дню народного единства
Киноафиша В семье единой. Ко Дню народного единства

В семье единой. Ко Дню народного единства

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт ко Дню народного единства «В семье единой» в Уфе

В Уфе состоится концерт, посвящённый Дню народного единства под названием «В семье единой». Это событие объединяет людей разных национальностей и культур, подчеркивая важность единства в обществе.

Концерт обещает стать ярким музыкальным событием, в котором примут участие лучшие артисты и коллективы. Зрителям будет представлена разнообразная программа с народными песнями, танцами и театрализованными номерами, отражающими богатство и многообразие российских традиций.

Такой концерт не просто развлечение, но и возможность ощутить дух единства и солидарности, которые так важны в наше время. Не упустите шанс стать частью этого события и отпраздновать День народного единства вместе с другими зрителями в Уфе!

Купить билет на концерт В семье единой. Ко Дню народного единства

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В других городах
Октябрь
29 октября четверг
13:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50

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