Спектакль «В самое сердце»: исследование любви и самопознания в Электротеатре

Спектакль «В самое сердце» под руководством Павла Шумского предлагает зрителям уникальный опыт — это сложная игра по двум рассказам итальянского писателя Луиджи Пиранделло, автора, который умел видеть в человеке и маску, и ту правду, что скрыта под ней.

Две новеллы — «Три мысли горбуньи» и «В самое сердце» — представляют собой емкие и трогательные истории о любви. Швея-горбунья уверена, что юноша из окна напротив очарован ею, а портниха Раффаэлла готова принять экзамен у студентов-медиков лишь для того, чтобы снова встретиться с тем, кто её бросил. Обе истории заканчиваются трагически, но эти финалы — это выбор героинь, которым Пиранделло как будто восхищается.

Спектакль обращается к важнейшим темам: самопознанию и любви, пусть и неразделенной. Истории героинь открывают зрителям новое восприятие жизни и возможности, которые она дарит.

Творческая команда

Спектакль создан командой Лаборатории структур перехода и включает в себя:

Режиссер: Павел Шумский

Хореограф: Александра Конникова

Ассистент режиссера: Анастасия Сицилиано-Лоренц

Художник по костюмам: Лия Паршина

Художник по свету: Алексей Наумов, Илларион Четырин

Сценография: Александр Клямкин, Лия Паршина

Операторы: Глеб Кочетков, Андрей Кротов

Линейный продюсер и помощник режиссера: Анастасия Барель

Фотограф: Анастасия Елизарьева

Композитор: Влад Скрипко

Артисты: Виктория Пикос, Александра Скорокосова, Влад Волков

Инновационный подход

Спектакль живет в разных плоскостях игрового строения. Актеры исследуют переходы от ситуации к игровому построению и от драмы к перформансу. Это не просто интерпретация новелл Пиранделло, а настоящий эксперимент, где актеры и зрители совместно исследуют границы театрального искусства.