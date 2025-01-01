Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В садах Лицея
Киноафиша В садах Лицея

В садах Лицея

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лицейские годы А.С. Пушкина: литературно-музыкальная композиция

15 октября на сцене Царскосельского Лицея пройдет уникальная литературно-музыкальная композиция, посвященная важнейшему этапу в жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эти годы стали для него определяющими и полными жизненных событий, в которых переплетаются поэзия, дружба и первая любовь.

Пушкин и Царскосельский Лицей

Лицейские годы Пушкина – это время, когда формировалось его мировоззрение, когда он приобрел верных друзей и испытал первую любовь. На сцене будет показано, как влияние старших современников, таких как Денис Давыдов и Василий Жуковский, откладывало отпечаток на творчество Поэта. Лицей стал той средой, где юные лицеисты осознавали высокие идеалы поэзии и гражданского долга.

Торжественная дата и исполнители

Литературно-музыкальная композиция включает в себя чтение произведений и музыкальные номера, которые подчеркнут атмосферу этого времени. Автором и режиссером мероприятия является заслуженный артист России Алексей Емельянов, который выступит как чтец и вокалист, а также сыграет на гитаре. В программе также участвуют:

  • Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), лауреат международных и всероссийских конкурсов;
  • Сергей Форостяный (фортепиано), заслуженный артист России и победитель многих конкурсов.

Продолжительность и антракт

Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут с антрактом, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу Пушкинской эпохи и оценить глубину его творчества.

Не упустите возможность провести вечер в обществе поэзии и музыки, вспомнив о том, как формировалась личность великого поэта и какая роль в этом отношении принадлежит его юношеским годам в Лицее.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand Up прогулка на корабле
18+
Юмор
Stand Up прогулка на корабле
6 сентября в 19:45 Причал «Адмиралтейство»
от 2500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
24 августа в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 690 ₽
Рем Дигга
16+
Хип-хоп
Рем Дигга
26 сентября в 20:00 Космонавт
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше