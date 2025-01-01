В садах Лицея

Лицейские годы А.С. Пушкина: литературно-музыкальная композиция

15 октября на сцене Царскосельского Лицея пройдет уникальная литературно-музыкальная композиция, посвященная важнейшему этапу в жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эти годы стали для него определяющими и полными жизненных событий, в которых переплетаются поэзия, дружба и первая любовь.

Пушкин и Царскосельский Лицей

Лицейские годы Пушкина – это время, когда формировалось его мировоззрение, когда он приобрел верных друзей и испытал первую любовь. На сцене будет показано, как влияние старших современников, таких как Денис Давыдов и Василий Жуковский, откладывало отпечаток на творчество Поэта. Лицей стал той средой, где юные лицеисты осознавали высокие идеалы поэзии и гражданского долга.

Торжественная дата и исполнители

Литературно-музыкальная композиция включает в себя чтение произведений и музыкальные номера, которые подчеркнут атмосферу этого времени. Автором и режиссером мероприятия является заслуженный артист России Алексей Емельянов, который выступит как чтец и вокалист, а также сыграет на гитаре. В программе также участвуют:

Наталия Кривёнок (меццо-сопрано), лауреат международных и всероссийских конкурсов;

Сергей Форостяный (фортепиано), заслуженный артист России и победитель многих конкурсов.

Продолжительность и антракт

Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут с антрактом, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу Пушкинской эпохи и оценить глубину его творчества.

Не упустите возможность провести вечер в обществе поэзии и музыки, вспомнив о том, как формировалась личность великого поэта и какая роль в этом отношении принадлежит его юношеским годам в Лицее.