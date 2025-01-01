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В рыбачьей лодке
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Спектакль В рыбачьей лодке

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Монологи о жизни и вере в театре «Мастерская»

Монологи рыбаков — история вечных вопросов

Спектакль «В рыбачьей лодке» в театре «Мастерская» представляет собой уникальное театральное полотно, состоящее из более сорока монологов рыбаков. Эти истории — не просто рассказы о повседневной жизни на берегу моря, но глубокие размышления о человеческих чувствах, вере и духовных поисках.

Прообразы героев — ученики и спутники Иисуса

В основе спектакля лежат образы людей, которые стали участниками и свидетелями жизни Иисуса Христа — плотника из Назарета. Это его ученики, близкие люди и случайные свидетели, каждый из которых через свои монологи раскрывает личные переживания, сомнения и поиски смысла. Эти персонажи знакомы нам по библейским преданиям, но здесь они предстоят перед зрителем как простые люди — со своими страхами, надеждами и вопросами.

Человек и вера — ключевая тема спектакля

Монологи рыбаков — это не просто рассказы о повседневных делах, но и философские размышления о вере и сомнении, о поиске истины и понимании божественного. Каждый герой по-своему сталкивается с вопросами веры, судьбы и смысла жизни. Спектакль погружает зрителя в атмосферу, где вечные вопросы о добре, зле, любви и предательстве становятся особенно близкими и живыми.

Рыбаки — как отражение человечества

Через простых рыбаков на сцене проявляется вся многослойность человеческой природы. Их монологи — это не только религиозные поиски, но и личные драмы, борьба с внутренними страхами и надежда на лучшее. Спектакль «В рыбачьей лодке» предлагает зрителю задуматься о тех же вопросах, с которыми когда-то сталкивались ученики Христа, но через призму сегодняшнего дня и простых человеческих историй.

Этот спектакль — особенное путешествие в мир человеческой души, в котором каждый монолог становится шагом навстречу пониманию себя и мира вокруг.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Георгий Воронин
Юлия Нижельская
Игорь Клычков
Марина Даминева
Анастасия Стебнева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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