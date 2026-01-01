Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В ритме танго
Киноафиша В ритме танго

В ритме танго

12+
Возраст 12+

О концерте

Концертный вечер в новосибирской филармонии

Приглашаем вас на удивительное музыкальное событие в новосибирской филармонии. В программе выступление концертного духового оркестра под управлением дирижера Игоря Шаталова. В качестве солиста выступит талантливый баритон Евгений Штейнмиллер, чье исполнение обещает запоминающееся и эмоционально насыщенное представление.

О солисте

Евгений Штейнмиллер завоевал признание как на российской, так и на международной сценах. Его великолепный голос и необычайное исполнение классических произведений делают каждое выступление уникальным. Не упустите возможность насладиться его искусством вживую!

О дирижере

Игорь Шаталов, имеющий богатый опыт работы с различными оркестрами, внесет свою особую интерпретацию в программу концерта. Его умение управлять звуками и создавать гармонию между музыкантами обещает зрелищное музыкальное представление.

Приобретайте билеты заблаговременно, чтобы не пропустить этот замечательный концертный вечер!

Купить билет на концерт В ритме танго

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
6 июня суббота
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Пилот. 15 лет альбому «Осень»
18+
Рок

Пилот. 15 лет альбому «Осень»

23 октября в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2500 ₽
Вечер с Пушкиным
12+
Классическая музыка

Вечер с Пушкиным

31 мая в 14:00 Красный факел
от 1000 ₽
тринадцать карат
16+
Хип-хоп

тринадцать карат

22 октября в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше