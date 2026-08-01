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В ритме народов
Киноафиша В ритме народов

В ритме народов

6+
Возраст 6+

О концерте

Звуки народов России: Концерт квартета «13 струн»

В этом месяце детская филармония приглашает вас на уникальный сольный концерт квартета «13 струн». Это событие обещает стать настоящим фейерверком музыкальных традиций народов, населяющих нашу страну.

Национальные мелодии

ПрограммаConcert-a включает в себя разнообразные музыкальные произведения: русские, осетинские, татарские, белорусские, грузинские, башкирские, армянские и еврейские мелодии. Каждое произведение несет в себе уникальный колорит и неповторимые особенности исполнения, а музыканты привезли их из своих гастрольных гастрольных поездок.

Подготовка к концерту

Организаторы рекомендуют заранее удостовериться в том, что погода не внесет коррективы в ваши планы. В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Мы надеемся, что ни дождь, ни ветер не помешают вам насладиться чудесными звуками.

Не упустите шанс прикоснуться к разнообразию музыкальных традиций. Приходите наслаждаться живыми выступлениями, которые будут радовать как детей, так и взрослых!

Купить билет на концерт В ритме народов

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В других городах
Август
25 августа вторник
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
20:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽

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