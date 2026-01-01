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В ритме «Кругосвета»: джазовый Петербург
Киноафиша В ритме «Кругосвета»: джазовый Петербург

В ритме «Кругосвета»: джазовый Петербург

6+
Возраст 6+

О концерте

Джазовый концерт в Воронцовском дворце

Приглашаем вас на яркий и красочный джазовый концерт «Кругосвета», где классическая музыкальная традиция встречается с современным джазом. В программе — джазовые версии русской классики, включая фрагменты балетов Чайковского и Прокофьева, а также оригинальные произведения петербургских авторов.

Что услышите на концерте

В первом отделении вас ждут джазовые версии известных тем русской классики. Слушатели смогут насладиться фрагментами балетов Чайковского и Прокофьева, а также оригинальными пьесами второй половины XX века от таких композиторов, как Борис Тищенко, Владимир Круглик и Леонид Резетдинов. Эти произведения наполнят пространство джазовыми зарисовками, отражая образы Петербурга.

Во втором отделении звучат джазовые аранжировки известных произведений. Линия петербургского мелодизма продолжится в «Песни о материнской любви» Андрея Петрова, чья музыка знакома зрителям по множеству фильмов. Также будут представлены современные авторы: София Нестерова с композицией «Петербургские дожди» и Николай Мажара с «Элегией».

Отдельное внимание уделяется мелодии китайского композитора Ян Цзиньпина с поэтичным названием «Девушка-пион». Эта композиция органично вписывается в культурные мосты Петербурга, где взаимодействие Запада и Востока создаёт уникальную музыкальную палитру.

Ансамбль «КругоСвет-бэнд»

На концерте выступит ансамбль «КругоСвет-бэнд», в составе которого:

  • Анна Круглик (вибрафон)
  • Светлана Нестерова (фортепиано, аранжировки)
  • Вячеслав Круглик (бас-гитара)
  • Илья Круглик (ударные)

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей джаза и поклонников музыкальных интерпретаций классических произведений. Не упустите шанс насладиться необычной гармонией и захватывающим ритмом!

Купить билет на концерт В ритме «Кругосвета»: джазовый Петербург

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