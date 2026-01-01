Оповещения от Киноафиши
В ритмах самбы
Киноафиша В ритмах самбы

В ритмах самбы

12+
Возраст 12+

О концерте

В ритмах самбы: концерт для ценителей джазовой музыки

Концерт «В ритмах самбы» предлагает зрителям уникальное музыкальное выступление, в котором гармонично сочетаются элементы джаза и самбы. Это событие организовал Гасан Багиров, талантливый гитарист и вокалист, который выступает совместно с ансамблем.

Уникальное сочетание стилей

На сцене вы сможете насладиться яркими джазовыми и самбовыми ритмами, которые создают атмосферу праздника. Музыканты, участвующие в концерте, обладают высокой квалификацией и большим опытом выступлений на различных площадках.

Для любителей живой музыки

Это мероприятие будет особенно интересно не только ядру поклонников джаза, но и всем, кто ценит живое исполнение. Приходите и откройте для себя новые грани музыки, которые предложат исполнители!

Купить билет на концерт В ритмах самбы

Март
18 марта среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

