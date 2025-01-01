Меню
В рифму со временем. Усатый-полосатый
Киноафиша В рифму со временем. Усатый-полосатый

Спектакль В рифму со временем. Усатый-полосатый

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цикл музыкально-поэтических спектаклей "В рифму со временем"

Приглашаем юных гостей и их родителей погрузиться в завораживающий мир детской поэзии XX века на спектакль, посвященный творчеству Самуила Маршака. Этот уникальный проект познакомит зрителей с героями известных произведений поэта и перенесет их в настоящий "Кошкин дом".

Волшебство поэзии

Стихи Маршака будут звучать через таланты актеров театра "Три апельсина". Они не только оживят строки поэта, но и создадут атмосферу интерактивности, приглашая детей принимать участие в действии. Мы традиционно ждем наших маленьких зрителей на сцене, чтобы они почувствовали себя частью этого волшебного мира.

Открытый микрофон

В финале спектакля планируется открыть микрофон, где каждый желающий сможет прочитать стихи о кошках. Это отличный способ поощрить юных поэтов проявить свой талант и поделиться своими творениями с аудиторией.

Дресс-код и покупка билетов

Хотя дресс-код не является обязательным, мы будем рады видеть детей в костюмах с усами, лапами, ушами и хвостами, что добавит игривости в атмосферу спектакля. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах Ельцин Центра.

Для самых маленьких

Спектакль продлится 45 минут, что идеально подходит для юных зрителей. Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления от встречи с поэзией!

Октябрь
25 октября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

