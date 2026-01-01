Спектакль В рифму со временем. Серебряный век

Детская поэзия XX века в спектакле по стихам Саши Черного и Корнея Чуковского

Приглашаем юных зрителей и их родителей в завораживающий мир детской поэзии XX века. Спектакль, основанный на стихах Саши Черного и Корнея Чуковского, подарит особые моменты общения с классическими произведениями.

Театральные практики

Актёры помогут детям понять суть стихотворений с помощью различных театральных приемов: клоунады, импровизации, пантомимы, театра теней и кукол. Каждый аспект спектакля создан для того, чтобы сделать поэзию доступной и увлекательной.

Поэтическая лаборатория

Зрители также станут участниками поэтической лаборатории. Они смогут вдохновиться рифмами великих авторов и записать свои собственные стихотворения. Это отличная возможность раскрыть творческий потенциал юных поэтов!

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен живым исполнением аккордеона, что добавляет атмосферности поэтическим строкам и создает неповторимое настроение.

Не упустите шанс познакомить детей с волшебным миром поэзии и театра. Это мероприятие станет незабываемым событием в жизни каждого юного зрителя!