В рифму со временем. Огни Барто
Спектакль В рифму со временем. Огни Барто

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цикл Музыкально-поэтических спектаклей «В рифму со временем» от Детского театра «Три апельсина»

Детский театр «Три апельсина» приглашает юных зрителей и их родителей в увлекательное путешествие в мир детской поэзии XX века. Спектакль «В рифму со временем» подарит детям возможность погрузиться в завораживающие стихи, которые стали любимыми у нескольких поколений.

Загадки поэзии

Куда идёт бычок? Что случилось с оставленным зайкой? Почему Любочка такая противная? Эти и другие вопросы поэзии Агнии Барто помогут раскрыть яркие образы и непростые темы. Спектакль использует разнообразные театральные приёмы, такие как клоунада, кукольный и импровизационный театр, что сделает каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Музыка и атмосфера

Создать особую атмосферу поэтического мира зрителям помогут не только талантливые актеры, но и аккордеонист, который добавит музыкальное сопровождение к каждому выступлению. Это сделает спектакль ещё более живым и эмоциональным, укрепляя связь между поэзией и музыкой.

Интересные факты

Агния Барто — одна из самых известных детских поэтесс, чьи стихи до сих пор читают и любят. Спектакль «В рифму со временем» станет отличной возможностью для новых поколений узнать и почувствовать магию её творчества.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля, который не только развлекает, но и воспитывает любовь к поэзии у детей!

