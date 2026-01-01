В. Репин МГСО, дирижер – Иван Рудин

Скрипка и симфония: вечер с Прокофьевым и Берлиозом в Зарядье

В рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится уникальный концерт, в котором известный скрипач Вадим Репин исполнит Первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева. Это произведение занимает особое место в репертуаре артиста, так как Прокофьев является одним из его любимых композиторов.

Первый скрипичный концерт Прокофьева отличается лирико-романтическим тоном, однако в нем также явно проявляются гротеск и юмор композитора. Структура концерта необычна: крайние части умеренны и созерцательны, а средняя написана в виде скерцо, что отклоняется от классического принципа «быстро — медленно — быстро». В этом произведении минимум оркестровых эпизодов, что ставит на передний план сольную партию скрипки, обладающую высокой технической сложностью — её приёмы не уступают «Дьявольским трелям» Тартини.

Также в программе прозвучит «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза, что можно считать знаковым событием. Прокофьев высоко ценил этого мастера оркестрового письма, отдав дань его революционным достижениям в симфонической музыке. В своей «Фантастической симфонии» Берлиоз создал образ романтического героя, полного противоречий и разочарований, который был открыт литературой.

Программа концерта

В программе возможны изменения

Прокофьев — Концерт для скрипки с оркестром № 1 ре мажор, op. 19 II отделение: Берлиоз — «Фантастическая симфония» («Эпизод из жизни артиста») до мажор, op. 14

Общее время концерта — два отделения по 40 минут.