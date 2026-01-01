В Простоквашино с оркестром

Встреча с симфоническим оркестром: Кот Матроскин в Простоквашино

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет незабываемым событием для всей семьи. В этом спектакле Кот Матроскин, роль которого исполняет Алексей Шестаков, впервые встречается с симфоническим оркестром. Это событие произойдет в Простоквашино, где музыкальные инструменты и дирижёр становятся настоящими героями!

Музыкальная программа

В программе концерта представлены всемирно известные произведения, которые познакомят зрителей с миром классической и современной музыки. Вы сможете насладиться следующими произведениями:

Бах — Гуно «Ave Maria»

Бизе — Антракт к III действию оперы «Кармен»

Бизе — Фарандола из музыки к драме Доде «Арлезианка»

Василенко — Индийский танец из Индийской сюиты

Делиб — Пиццикато из балета «Сильвия»

Дэниелс, Каландрелли — Джазовая обработка цикла А. Вивальди «Времена года» (фрагмент)

Кусевицкий — Концерт для контрабаса с оркестром (фрагмент)

Марчелло — Концерт для гобоя и струнных ре минор, I часть (переложение для сопрано-саксофона)

Мусоргский — «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина»

Прокофьев — Симфония № 1 «Классическая» (I часть)

Хачатурян — Лезгинка из балета «Гаянэ»

Чайковский — Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»

Шостакович — Праздничная увертюра

О дирижере и исполнителях

В концертной программе принимает участие Уральский академический филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Лисса. Музыканты оркестра порадуют слушателей мастерством исполнения, а концерт ведёт Марина Принц, которая сделает общение с публикой легким и увлекательным.

Что ожидает зрителей?

Спектакль не только познакомит детей с миром симфонической музыки, но и ответит на множество вопросов, которые у Кота Матроскина появляются в процессе. Как устроен оркестр? Что значит «действовать в унисон»? И, конечно, почему дирижёр — это важнейшая фигура на сцене? Воспользуйтесь возможностью открыть для себя новые музыкальные горизонты вместе с любимыми персонажами!

Не пропустите этот музыкальный праздник!