В Простоквашино с оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет незабываемым событием для всей семьи. В этом спектакле Кот Матроскин, роль которого исполняет Алексей Шестаков, впервые встречается с симфоническим оркестром. Это событие произойдет в Простоквашино, где музыкальные инструменты и дирижёр становятся настоящими героями!
В программе концерта представлены всемирно известные произведения, которые познакомят зрителей с миром классической и современной музыки. Вы сможете насладиться следующими произведениями:
В концертной программе принимает участие Уральский академический филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Лисса. Музыканты оркестра порадуют слушателей мастерством исполнения, а концерт ведёт Марина Принц, которая сделает общение с публикой легким и увлекательным.
Спектакль не только познакомит детей с миром симфонической музыки, но и ответит на множество вопросов, которые у Кота Матроскина появляются в процессе. Как устроен оркестр? Что значит «действовать в унисон»? И, конечно, почему дирижёр — это важнейшая фигура на сцене? Воспользуйтесь возможностью открыть для себя новые музыкальные горизонты вместе с любимыми персонажами!
Не пропустите этот музыкальный праздник!