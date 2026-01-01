Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В преддверии тишины. Орган, виолончель, меццо-сопрано
Билеты от 500₽
Киноафиша В преддверии тишины. Орган, виолончель, меццо-сопрано

В преддверии тишины. Орган, виолончель, меццо-сопрано

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

В преддверии тишины: музыка на пороге Великого поста

На пороге Великого поста, когда душа ищет взаимосвязь с самим собой, в пространстве храма прозвучит музыка, созвучная этому моменту. Программа «В преддверии тишины» предлагает слушателям уникальный опыт размышления и внутреннего сосредоточения.

Музыкальный путь через времена

Зрители смогут проследовать путь от детской чистоты «Утренней молитвы» Чайковского до пронзительных литургических размышлений композиторов Баха, Каппа и Бёма. Эти произведения подведут к самой сердцевине человеческого бытия.

Эмоции и духовность

Ария «Erbarme dich» («Помилуй мя») из «Страстей по Матфею» Баха станет эмоциональной кульминацией программы. Это произведение воплощает мольбу и покаяние, создавая атмосферу глубокой духовной силы.

Диалог инструментов

В составе исполнения виолончель, чей тембр близок к человеческому голосу, будет вестись диалог с органом. Вместе они повествуют о самом сокровенном, включая музыкальные произведения Вивальди и Брамса, а также строгие соло даль Абако.

Завершение с глубокой ноткой

Программа завершится проникновенной хоральной прелюдией «О, человек, оплакивай свой грех…», которая оставит у слушателей незабываемое впечатление и مساحة для размышлений.

Купить билет на концерт В преддверии тишины. Орган, виолончель, меццо-сопрано

Помощь с билетами
Март
27 марта пятница
20:30
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Outback Blues Company: 25 лет в блюзе!
12+
Джаз
Outback Blues Company: 25 лет в блюзе!
28 марта в 20:00 Пространство Gamma More
от 1000 ₽
Cigar Hall
18+
Блюз Джаз
Cigar Hall
5 мая в 20:30 Союз композиторов
от 1100 ₽
Золотые хиты 80–90
16+
Поп
Золотые хиты 80–90
3 мая в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше