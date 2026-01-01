В преддверии тишины. Орган, виолончель, меццо-сопрано

В преддверии тишины: музыка на пороге Великого поста

На пороге Великого поста, когда душа ищет взаимосвязь с самим собой, в пространстве храма прозвучит музыка, созвучная этому моменту. Программа «В преддверии тишины» предлагает слушателям уникальный опыт размышления и внутреннего сосредоточения.

Музыкальный путь через времена

Зрители смогут проследовать путь от детской чистоты «Утренней молитвы» Чайковского до пронзительных литургических размышлений композиторов Баха, Каппа и Бёма. Эти произведения подведут к самой сердцевине человеческого бытия.

Эмоции и духовность

Ария «Erbarme dich» («Помилуй мя») из «Страстей по Матфею» Баха станет эмоциональной кульминацией программы. Это произведение воплощает мольбу и покаяние, создавая атмосферу глубокой духовной силы.

Диалог инструментов

В составе исполнения виолончель, чей тембр близок к человеческому голосу, будет вестись диалог с органом. Вместе они повествуют о самом сокровенном, включая музыкальные произведения Вивальди и Брамса, а также строгие соло даль Абако.

Завершение с глубокой ноткой

Программа завершится проникновенной хоральной прелюдией «О, человек, оплакивай свой грех…», которая оставит у слушателей незабываемое впечатление и مساحة для размышлений.