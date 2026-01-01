В праздничном настроении. ГОНИ РТ, Мари Карне, Сергей Плюснин

Музыкальный вечер с Мари Карне и Сергеем Плюсиным

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где встретятся два talentа российской эстрады и классической музыки: Мари Карне и Сергей Плюснин. Этот вечер обещает быть насыщенным яркими музыкальными моментами и запоминающимися мелодиями.

Об исполнителях

Мари Карне – участница популярного телепроекта «Голос», уже завоевавшая множество наград на всероссийских и международных конкурсах. С юных лет она активно выступает на фестивалях, обрела широкую известность, начиная с победы на «Утренней звезде», а также сотрудничает с различными оркестрами, включая «Вивальди-оркестр» и Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема.

Кроме того, Карне приятно удивит зрителей не только авторскими композициями, но и произведениями советских композиторов, лирическими песнями и мировыми шлягерами.

Сергей Плюснин – российский оперный певец, обладающий мощным баритоном и призами международных конкурсов. Он является приглашенным солистом Большого театра и активно участвует в проектах, посвященных русскому романсу, включая передачи на телеканале «Культура».

Музыкальная программа

В репертуаре концерта прозвучат популярные хиты таких композиторов, как А. Бабаджанян, А. Зацепин, А. Пахмутова и Д. Тухманов, а также зарубежные шлягеры, которые порадуют как любителей классики, так и последователей современной музыки.

Формат мероприятия

Продолжительность концерта составит 2 часа 15 минут, включая антракт. Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки в исполнении выдающихся артистов!