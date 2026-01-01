Спектакль В последний путь под рок-н-ролл

Комедийная постановка в Башкирском кукольном театре

В Башкирском театре кукол состоится репетиция комедийного спектакля, который обещает быть самым главным событием в жизни директора медовой компании «Минисота», миллиардера Раисы Максимовны Боженовой. Недостаток любви и внимания от семьи стал катализатором для её своеобразных действий.

История разворачивается вокруг череды курьезных ситуаций, вызванных стремлением героини получить недостающие чувства. Эти события не только поднимут вопрос о власти денег, но и позволят зрителям заглянуть в скрытые секреты семьи Боженовой.

Комедия не предполагает использования кукол, что делает её идеальной для зрителей, пришедших в театр не только развлечься, но и привнести немного юмора в свои жизни.

Приходите, чтобы насладиться умной шуткой и поразмышлять о настоящих ценностях!