В последний путь под рок-н-ролл
В последний путь под рок-н-ролл

Спектакль В последний путь под рок-н-ролл

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедийная постановка в Башкирском кукольном театре

В Башкирском театре кукол состоится репетиция комедийного спектакля, который обещает быть самым главным событием в жизни директора медовой компании «Минисота», миллиардера Раисы Максимовны Боженовой. Недостаток любви и внимания от семьи стал катализатором для её своеобразных действий.

История разворачивается вокруг череды курьезных ситуаций, вызванных стремлением героини получить недостающие чувства. Эти события не только поднимут вопрос о власти денег, но и позволят зрителям заглянуть в скрытые секреты семьи Боженовой.

Комедия не предполагает использования кукол, что делает её идеальной для зрителей, пришедших в театр не только развлечься, но и привнести немного юмора в свои жизни.

Приходите, чтобы насладиться умной шуткой и поразмышлять о настоящих ценностях!

Февраль
Март
28 февраля суббота
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
4 марта среда
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

