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В полночный час, в эпоху Возрожденья...
Киноафиша В полночный час, в эпоху Возрожденья...

Спектакль В полночный час, в эпоху Возрожденья...

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Легкий моноспектакль в Молодёжном театре на Фонтанке

Михаил Черняк приглашает зрителей к лёгкому и забавному приключению в своём моноспектакле «В полночный час, в эпоху Возрожденья...». Основой постановки стали французские эротические новеллы XIV–XVI веков, которые наполнены пикантными, но не вульгарными историями о соблазнителях и невинных девицах.

Формат и настроение

Спектакль обещает быть насыщенным красочным антуражем: красное вино, фортепианные фантазии и ироничный юмор. Черняк преобразует старинные сюжеты в увлекательные и беззаботные представления, сохраняя их невинность и лёгкость. Это шоу создано для того, чтобы подарить зрителям хорошее настроение и расслабление.

В своей программе Черняк обращается к зрителям с призывом отдохнуть и развлечься. Он предлагает забыть о серьёзных разногласиях и просто насладиться моментом. Погружение в мир шуток и мелодий поможет вам отдохнуть и развлечься, получая удовольствие от искусства и забавных анекдотов.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Михаил Черняк

Фотографии

В полночный час, в эпоху Возрожденья... В полночный час, в эпоху Возрожденья...
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