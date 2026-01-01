Легкий моноспектакль в Молодёжном театре на Фонтанке

Михаил Черняк приглашает зрителей к лёгкому и забавному приключению в своём моноспектакле «В полночный час, в эпоху Возрожденья...». Основой постановки стали французские эротические новеллы XIV–XVI веков, которые наполнены пикантными, но не вульгарными историями о соблазнителях и невинных девицах.

Формат и настроение

Спектакль обещает быть насыщенным красочным антуражем: красное вино, фортепианные фантазии и ироничный юмор. Черняк преобразует старинные сюжеты в увлекательные и беззаботные представления, сохраняя их невинность и лёгкость. Это шоу создано для того, чтобы подарить зрителям хорошее настроение и расслабление.



В своей программе Черняк обращается к зрителям с призывом отдохнуть и развлечься. Он предлагает забыть о серьёзных разногласиях и просто насладиться моментом. Погружение в мир шуток и мелодий поможет вам отдохнуть и развлечься, получая удовольствие от искусства и забавных анекдотов.