Спектакль В поисках Золушки

В поисках Золушки
Режиссер Михаил Венщиков
0+

О спектакле

Балет «В поисках Золушки» в Санкт-Петербурге

Театр балета «Сен-Мишель» приглашает юных зрителей и их родителей на премьеру балета «В поисках Золушки». Этот волшебный спектакль станет ярким знакомством с миром музыкального театра для самых маленьких зрителей.

Сюжет и приключения

В центре истории — Принц, отправившийся на поиск прекрасной незнакомки, оставившей хрустальную туфельку. Однако его путь пролегает через волшебные миры сразу нескольких известных сказок. Зрители вместе с героем посетят зачарованный замок Спящей красавицы, пройдут сквозь снежные вихри леса вместе со Щелкунчиком и Машей, а затем откроют для себя уникальные пространства, где различные персонажи и сюжеты переплетаются в единое повествование.

Музыкальное сопровождение

Спектакль наполнен музыкой великих композиторов, таких как П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Ж. Бизе и других. Это помогает юным зрителям развивать чувство ритма и различать музыкальные настроения.

Современная хореография

Авторская хореография Михаила Венщикова соединяет традиции классического балета с современными подходами, придавая танцу оригинальные пластические решения. Постановка продолжает творческую линию Театра балета «Сен-Мишель», который бережно переосмысливает классическое наследие и находит новые формы диалога со зрителем, делая искусство балета доступным для всех.

Исполнение

Спектакль будет представлен артистами театра «Сен-Мишель» с участием приглашённых солистов оперы Михайловского театра. Это знаковое событие станет настоящим праздником для всей семьи!

Июнь
26 июня пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1200 ₽

Фотографии

