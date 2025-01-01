Когда-то давно в одной сказке фея превратила тыкву в карету, а бедную девушку — в принцессу. Но что, если на этот раз чудо создаст сама главная героиня? Спектакль театра Битком предлагает зрителям уникальный взгляд на знакомую историю.
Выпускники эстрадного курса театра Битком обладают разнообразными талантами, которые делают их выступления поистине незабываемыми. В этой версии классической истории артисты реализуют импровизационное существование персонажей. Маленькие зрители получают возможность стать участниками некоторых сцен, влияя на ход событий и подсказывая героям дальнейшие действия.
В поисках золушки — это современное прочтение классической сказки, где добро, труд и вера в себя становятся подлинным волшебством. Главная героиня не ждет помощи извне — она сама "шьет" свое счастье, платье и судьбу.
Зрителей ждет яркий и музыкальный спектакль с живым вокалом, юмором, видемагией и атмосферой классической эпохи. Все это было создано с любовью и легкой иронией по пьесе Евгения Шварца.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, где каждый зритель станет частью настоящего театрального волшебства!