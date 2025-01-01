Современная интерпретация классической сказки: "В поисках золушки"

Когда-то давно в одной сказке фея превратила тыкву в карету, а бедную девушку — в принцессу. Но что, если на этот раз чудо создаст сама главная героиня? Спектакль театра Битком предлагает зрителям уникальный взгляд на знакомую историю.

Что отличает "В поисках золушки" от других постановок?

Выпускники эстрадного курса театра Битком обладают разнообразными талантами, которые делают их выступления поистине незабываемыми. В этой версии классической истории артисты реализуют импровизационное существование персонажей. Маленькие зрители получают возможность стать участниками некоторых сцен, влияя на ход событий и подсказывая героям дальнейшие действия.

Сюжет и атмосфера

В поисках золушки — это современное прочтение классической сказки, где добро, труд и вера в себя становятся подлинным волшебством. Главная героиня не ждет помощи извне — она сама "шьет" свое счастье, платье и судьбу.

Яркое музыкальное оформление

Зрителей ждет яркий и музыкальный спектакль с живым вокалом, юмором, видемагией и атмосферой классической эпохи. Все это было создано с любовью и легкой иронией по пьесе Евгения Шварца.

Команда спектакля

Режиссер: Антон Сухарев

Антон Сухарев Музыкальное оформление: Ксения Штейрина, Станислав Балашов

Ксения Штейрина, Станислав Балашов Актеры: Марина Файст, Анна Иванина, Светлана Бухтоярова, Людмила Назарова, Юлия Хейнлайд, Анна Мозжевилова, Алена Александрова, Иван Васильев (Андрей Михеев), Алексей Лысенко

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, где каждый зритель станет частью настоящего театрального волшебства!