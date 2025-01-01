Меню
В поисках Золушки
Киноафиша В поисках Золушки

Спектакль В поисках Золушки

6+
Режиссер Антон Сухарев
Возраст 6+

О спектакле

В поисках Золушки: новогодняя комедийно-музыкальная сказка для всей семьи

В КДЦ «Максим» зрителей ждёт яркий музыкальный спектакль с живым вокалом, танцами, юмором и видеомагией. Это шоу перенесёт всех в атмосферу классической эпохи, созданной с любовью и лёгкой иронией для взрослых, а также с шутками для юных гостей праздничного бала.

Особое внимание привлекают дизайнерские костюмы эпохи барокко, которые непременно порадуют мам и пап. Артисты театра мастерски соединяют импровизационное существование героев с постоянным вовлечением в действие маленьких зрителей. Каждый зритель может стать участником некоторых сцен, влиять на ход событий и подсказывать героям дальнейшие шаги.

Вместе с феей дети учатся волшебству, дружбе и взаимопомощи. Спектакль представляет собой современную интерпретацию классической истории, в которой добро, труд и вера в себя становятся настоящим волшебством. Не забывая о канонах сказки, затрагиваются животрепещущие вопросы нашего времени.

Главная героиня не ждёт помощи извне — она сама «вышивает» своё счастье, платье и судьбу. В спектакле звучит авторская музыка, написанная специально для него, а все песни и танцы выполняются вживую без помощи каскадёров.

Этот спектакль — отличная возможность провести время с семьёй и насладиться чудесной атмосферой новогоднего праздника.

В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
13:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1220 ₽

Фотографии

В поисках Золушки В поисках Золушки

