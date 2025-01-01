Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения
Билеты от 1500₽
Киноафиша В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения

Спектакль В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на абордаж всех смельчаков!

Кто из вас жаждет приключений и готов встретиться с морскими разбойниками? Мы приглашаем на абордаж всех смельчаков! Но будьте осторожны: наши пираты самые обаятельные, и им под силу не только захватить корабль, но и сердца зрителей!

Поющие и дерущиеся пираты

А еще наши пираты много поют и сражаются на шпагах! Спектакль-мюзикл, который идеально подходит для мальчиков и их подруг, для пап и мам, а также для всей семьи, обещает незабываемые эмоции и захватывающие моменты.

Морская душа приключений

«Просит морская душа приключений. Время настало. В море идти нам пора!» — под таким девизом начинается этот яркий и динамичный мюзикл, где каждый момент наполнен энергией и духом моря.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Александр Байдаков
Любовь Ярлыкова
Антон Белов
Андрей Санников
Денис Шалаев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения В поисках сокровищ, или Невероятная история одного кораблекрушения

В ближайшие дни

12+
Перформанс
Сон в русскую ночь
6 октября в 19:00 Театр им. Маяковского
от 1300 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
16 августа в 13:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
24 июля в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше