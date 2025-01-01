Меню
В поисках счастья
Киноафиша В поисках счастья

Спектакль В поисках счастья

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «В поисках счастья» по произведениям Константина Паустовского

Постановка «В поисках счастья» основана на произведениях знаменитого писателя Константина Паустовского, включая его рассказы и сказки: «Подарок», «Телеграмма», «Стальное колечко» и «Похождения жука-носорога». Также в спектакле использованы письма и воспоминания автора, что делает его уникальным и глубоко личным.

Зрители будут свидетелями увлекательной встречи двух попутчиков в поезде — девушки и писателя, который собирает различные истории и превращает их в захватывающие рассказы. Это интерактивное путешествие в мир паустовской прозы обещает быть интересным как для взрослых, так и для школьников, открывая перед ними множество граней человеческих чувств и переживаний.

актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Д. Витан и Д. Визжалов, которые привнесут в роли своими индивидуальными интерпретациями атмосферу творчества и взаимопонимания.

что важно знать зрителям

Спектакль «В поисках счастья» — это не только возможность насладиться театральным искусством, но и шанс задуматься о важнейших жизненных вопросах, ведь каждый из нас в поисках счастья иногда оказывается на перепутье. Посещение этой постановки станет настоящим культурным событием для всех заинтересованных в литературе и театре.

Ноябрь
30 ноября воскресенье
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
