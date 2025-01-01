Семейный спектакль-квест «В поисках потерянного времени»

Приглашаем вас на увлекательный семейный спектакль-квест с применением онлайн-технологий «В поисках потерянного времени». Вместе со смешными старичками, у которых злые волшебники украли время, зрители погрузятся в волшебное Часолесье.

Загадка времени

Старички, как оказывается, вовсе не старые – это ученики второго класса, которые попусту теряли драгоценное время. Теперь, чтобы вернуть его, нужно потрудиться и поторопиться. С наступлением нового года заколдованные школьники могут навсегда остаться старичками!

Увлекательные приключения

Отгадывая различные головоломки, ребята попадают в невероятные места: Пещеру Бардака, Гаджетоландию, Болото Обид и другие, где собирают потерянные минутки. Испытания проходят в отдельных помещениях, а зрители, оставшиеся в Часолесье, могут подсказывать своим товарищам и болеть за них. Все происходящее транслируется на большой экран.

Обучение и развлечения

Спасая Новый год и таких же детей, как они, юные зрители учатся разбираться в часах и беречь свое время. Головоломки рассчитаны на три возрастные группы: 1-5 лет, 6-9 лет и 10-99 лет. Таким образом, вся семья найдет для себя интересное, веселое и познавательное времяпрепровождение!

Дополнительные мероприятия

После спектакля в 16:00 мы предлагаем поучаствовать в семейном мастер-классе «Часы своими руками», которые вы сможете забрать с собой! И, конечно, не забудьте о новогодних подарках, сюрпризах и встрече с главным новогодним волшебником – Дедушкой Морозом!

Безопасность зрителей

В зале соблюдены все противоэпидемиологические требования, и на каждом спектакле присутствуют не более 35 человек, что обеспечивает комфорт и безопасность для всех участников.