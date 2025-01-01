Спектакль В поисках 3 тонн пропавшего джелато!

Детская новогодняя ёлка на Фабрике мороженого «Alpinetti»

Новый год – это время чудес, и в этом году праздник может оказаться под угрозой. Однажды Дед Мороз, заглянув в морозильник, обнаруживает отсутствие всей 3 тонны джелато. Что делать? Миллионы детей по всему миру рискуют остаться без своего любимого десерта!

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вы возьмете на себя ответственную задачу – вернуть пропавшее джелато и спасти Новый год. На представлении вас ждут удивительные приключения и множество сюрпризов.

Что вас ожидает на празднике?

Путешествие в мир чудес с Дедом Морозом, Снегурочкой и доброй итальянской феей Бефаной.

Увлекательный квест, в котором детям предстоит разгадать загадку пропавшего джелато, выйти на след злодея и вместе его победить.

Дегустация джелато – вам нужно определить, нашли ли вы именно то, что нужно Деду Морозу.

Интерактивная ёлка с музыкой и веселым хороводом.

Видеопривет от Баббо Натале прямо из солнечной Италии.

Новогодние подарки и море положительных эмоций, которые останутся с вами на весь 2026 год.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения и вместе с Дедом Морозом сделать Новый год по-настоящему незабываемым!