В поисках 3 тонн пропавшего джелато!
Киноафиша В поисках 3 тонн пропавшего джелато!

Спектакль В поисках 3 тонн пропавшего джелато!

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детская новогодняя ёлка на Фабрике мороженого «Alpinetti»

Новый год – это время чудес, и в этом году праздник может оказаться под угрозой. Однажды Дед Мороз, заглянув в морозильник, обнаруживает отсутствие всей 3 тонны джелато. Что делать? Миллионы детей по всему миру рискуют остаться без своего любимого десерта!

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вы возьмете на себя ответственную задачу – вернуть пропавшее джелато и спасти Новый год. На представлении вас ждут удивительные приключения и множество сюрпризов.

Что вас ожидает на празднике?

  • Путешествие в мир чудес с Дедом Морозом, Снегурочкой и доброй итальянской феей Бефаной.
  • Увлекательный квест, в котором детям предстоит разгадать загадку пропавшего джелато, выйти на след злодея и вместе его победить.
  • Дегустация джелато – вам нужно определить, нашли ли вы именно то, что нужно Деду Морозу.
  • Интерактивная ёлка с музыкой и веселым хороводом.
  • Видеопривет от Баббо Натале прямо из солнечной Италии.
  • Новогодние подарки и море положительных эмоций, которые останутся с вами на весь 2026 год.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения и вместе с Дедом Морозом сделать Новый год по-настоящему незабываемым!

Фотографии

В поисках 3 тонн пропавшего джелато! В поисках 3 тонн пропавшего джелато!
