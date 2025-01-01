Меню
В Питере — петь!
Киноафиша В Питере — петь!

В Питере — петь!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют концерт Сергею Шнурову в Омске в Mishkin & Mishkin

Омские театралы и любители музыки готовьтесь! В вашем городе пройдет уникальное событие — трибьют концерт, посвященный творчеству Сергея Шнурова, основателя легендарной группы «Ленинград». Это совершенно особый вечер, который объединит поклонников как музыки, так и театра.

Что вас ждет на концерте?

Вы сможете услышать лучшие хиты группы «Ленинград», а также в исполнении приглашенных артистов. Концерт подарит вам атмосферу, наполненную энергией, харизмой и неповторимым юмором, присущим песням Шнурова. Удивительные аранжировки и необычные интерпретации известных мелодий создадут уникальное звучание.

Интересные факты о Сергее Шнурове

Сергей Шнуров — не только музыкант, но и актер, режиссер и художник. Он стал уникальным символом российской культуры, а его песни отражают актуальные проблемы общества. Шнуров известен своим острым языком и ироничным взглядом на жизнь, поэтому его творчество всегда актуально.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот зрелищный концерт, который состоится в Mishkin & Mishkin. Это шанс насладиться великолепной музыкой и провести вечер в компании единомышленников. Убедитесь, что уговорили друзей прийти с вами — такая атмосфера в одиночку не ощутится!

Приходите и получите массу положительных эмоций от трибьют концерта Сергея Шнурова!

Купить билет на концерт В Питере — петь!

В других городах
Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
от 400 ₽

