В Питер за сарафаном
Киноафиша В Питер за сарафаном

Спектакль В Питер за сарафаном

Постановка
Один театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Питер за сарафаном» по рассказу Федора Абрамова: путешествие к надежде

«Питер за сарафаном» — это спектакль, вдохновлённый одноимённым рассказом известного русского писателя Фёдора Абрамова. В центре сюжета — история деревенской женщины, которая, несмотря на трудности послевоенного времени, решает отправиться в Ленинград.

Испытание на пути к мечте

Это путешествие становится для героини настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и открытий. Каждый шаг по пути в город мечты открывает перед ней новые горизонты и заставляет переосмыслить свои жизненные ценности.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает вечные темы любви, стойкости духа и силы человеческой души. Через призму судьбы одной женщины зритель сможет увидеть, как даже в самых тяжёлых условиях пробивается свет надежды и вера в лучшее будущее.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который вдохновляет и заставляет задуматься о важном!

В других городах

Краснодар, 17 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 500 ₽

