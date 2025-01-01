Спектакль «В песнях останемся мы…» Творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

Уже два года как нет с нами выдающегося поэта Николая Добронравова. Его стихи стали основой для множества песен, которые любят и знают в каждом уголке нашей страны. Эти произведения выражают дух своей эпохи и воспитывают целые поколения слушателей.
22 сентября композитор Александра Пахмутова, соавтор и супруга Николая Добронравова, приглашает вас на творческий вечер, который состоится в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. На концерте будут исполнены песни, созданные в легендарном творческом тандемом Пахмутова-Добронравов.
Организатором этого необычного мероприятия выступает Культурный фонд Александры Пахмутовой.
Не упустите возможность стать частью этого памятного вечера, который позволит еще раз прикоснуться к творчеству Николая Добронравова и насладиться его замечательными песнями!