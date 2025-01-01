Спектакль «В песнях останемся мы…» Творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

В песнях останемся мы – творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

Уже два года как нет с нами выдающегося поэта Николая Добронравова. Его стихи стали основой для множества песен, которые любят и знают в каждом уголке нашей страны. Эти произведения выражают дух своей эпохи и воспитывают целые поколения слушателей.

22 сентября композитор Александра Пахмутова, соавтор и супруга Николая Добронравова, приглашает вас на творческий вечер, который состоится в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. На концерте будут исполнены песни, созданные в легендарном творческом тандемом Пахмутова-Добронравов.

Участники вечера

Народная артистка СССР Александра Пахмутова;

Народный артист России Авангард Леонтьев;

Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского Максим Лисиин;

Обладатель I премии и Приза зрительских симпатий VI Парижского оперного конкурса Илья Кутюхин;

Солисты Молодежной оперной программы Большого театра, художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России, профессор Дмитрий Вдовин;

Лауреат Международных конкурсов Наиль Мавлюдов (фортепиано);

Театр-танца "Рандеву";

Центральный концертный оркестр МВД России, главный дирижёр - заслуженный артист России Феликс Арановский;

Ведущий вечера - народный артист России Александр Олешко.

Организатор

Организатором этого необычного мероприятия выступает Культурный фонд Александры Пахмутовой.

Не упустите возможность стать частью этого памятного вечера, который позволит еще раз прикоснуться к творчеству Николая Добронравова и насладиться его замечательными песнями!