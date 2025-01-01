Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«В песнях останемся мы…» Творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову
Киноафиша «В песнях останемся мы…» Творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

Спектакль «В песнях останемся мы…» Творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

В песнях останемся мы – творческий вечер-посвящение Николаю Добронравову

Уже два года как нет с нами выдающегося поэта Николая Добронравова. Его стихи стали основой для множества песен, которые любят и знают в каждом уголке нашей страны. Эти произведения выражают дух своей эпохи и воспитывают целые поколения слушателей.

22 сентября композитор Александра Пахмутова, соавтор и супруга Николая Добронравова, приглашает вас на творческий вечер, который состоится в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. На концерте будут исполнены песни, созданные в легендарном творческом тандемом Пахмутова-Добронравов.

Участники вечера

  • Народная артистка СССР Александра Пахмутова;
  • Народный артист России Авангард Леонтьев;
  • Лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского Максим Лисиин;
  • Обладатель I премии и Приза зрительских симпатий VI Парижского оперного конкурса Илья Кутюхин;
  • Солисты Молодежной оперной программы Большого театра, художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России, профессор Дмитрий Вдовин;
  • Лауреат Международных конкурсов Наиль Мавлюдов (фортепиано);
  • Театр-танца "Рандеву";
  • Центральный концертный оркестр МВД России, главный дирижёр - заслуженный артист России Феликс Арановский;
  • Ведущий вечера - народный артист России Александр Олешко.

Организатор

Организатором этого необычного мероприятия выступает Культурный фонд Александры Пахмутовой.

Не упустите возможность стать частью этого памятного вечера, который позволит еще раз прикоснуться к творчеству Николая Добронравова и насладиться его замечательными песнями!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше