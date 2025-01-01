В пещере горного короля. Сказки для всей семьи с органом

Необычный концерт-история по мотивам «Пер Гюнта»

Приглашаем вас на вечер, который перенесет вас в волшебный мир театра и музыки! Вашим проводником станет знаменитая поэма Генрика Ибсена, окружающая легендарного героя Пер Гюнта и вдохновившая Эдварда Грига на создание одной из самых ярких страниц музыкальной культуры.

История, полная приключений

Пер Гюнт – это история о странствиях человека, его поисках счастья, преданности, бескорыстия и надежды. В этот вечер мы предложим вам стать частью необычного концерта, где смогут участвовать как дети, так и взрослые. Вместе с Пером вы окажетесь в пещере горного короля, перенесетесь во дворец шейха с красавицей Анитрой и услышите знаменитую песню Сольвейг, уносящую в бескрайние просторы Скандинавии.

Волшебство музыки

Уникальную атмосферу мероприятия создаст великолепный инструментальный ансамбль: величественный орган, нежный звук флейты и завораживающее звучание скрипки. Этот вечер подарит вам незабываемые ощущения.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения Эдварда Грига:

Гавот из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт»

Норвежский танец, ор. 35, № 2

«Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт»

«В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

«Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»

«Шествие гномов» (Лирические пьесы, ор. 54)

«Смерь Озе» из сюиты «Пер Гюнт»

«Ария» из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40

«Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»

«Возвращение Пера Гюнта» из сюиты «Пер Гюнт»

Симфонические танцы, op. 64, Allegretto grazioso

Обратите внимание: программа может незначительно изменяться.

Исполнители

Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:

Ольга Кемова (орган)

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность концерта

Концерт продлится 60 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и поэзии!