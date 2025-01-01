В пещере горного короля. Сказки для всей семьи с органом

Приглашаем вас на вечер, который перенесет вас в волшебный мир театра и музыки! Вашим проводником станет знаменитая поэма Генрика Ибсена, окружающая легендарного героя Пер Гюнта и вдохновившая Эдварда Грига на создание одной из самых ярких страниц музыкальной культуры.
Пер Гюнт – это история о странствиях человека, его поисках счастья, преданности, бескорыстия и надежды. В этот вечер мы предложим вам стать частью необычного концерта, где смогут участвовать как дети, так и взрослые. Вместе с Пером вы окажетесь в пещере горного короля, перенесетесь во дворец шейха с красавицей Анитрой и услышите знаменитую песню Сольвейг, уносящую в бескрайние просторы Скандинавии.
Уникальную атмосферу мероприятия создаст великолепный инструментальный ансамбль: величественный орган, нежный звук флейты и завораживающее звучание скрипки. Этот вечер подарит вам незабываемые ощущения.
В программе прозвучат произведения Эдварда Грига:
Обратите внимание: программа может незначительно изменяться.
Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:
Концерт продлится 60 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и поэзии!