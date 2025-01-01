Меню
В пещере горного короля. Сказки для всей семьи с органом
О концерте/спектакле

Необычный концерт-история по мотивам «Пер Гюнта»

Приглашаем вас на вечер, который перенесет вас в волшебный мир театра и музыки! Вашим проводником станет знаменитая поэма Генрика Ибсена, окружающая легендарного героя Пер Гюнта и вдохновившая Эдварда Грига на создание одной из самых ярких страниц музыкальной культуры.

История, полная приключений

Пер Гюнт – это история о странствиях человека, его поисках счастья, преданности, бескорыстия и надежды. В этот вечер мы предложим вам стать частью необычного концерта, где смогут участвовать как дети, так и взрослые. Вместе с Пером вы окажетесь в пещере горного короля, перенесетесь во дворец шейха с красавицей Анитрой и услышите знаменитую песню Сольвейг, уносящую в бескрайние просторы Скандинавии.

Волшебство музыки

Уникальную атмосферу мероприятия создаст великолепный инструментальный ансамбль: величественный орган, нежный звук флейты и завораживающее звучание скрипки. Этот вечер подарит вам незабываемые ощущения.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения Эдварда Грига:

  • Гавот из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40
  • «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Норвежский танец, ор. 35, № 2
  • «Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Шествие гномов» (Лирические пьесы, ор. 54)
  • «Смерь Озе» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Ария» из сюиты «Из времен Хольберга», ор. 40
  • «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»
  • «Возвращение Пера Гюнта» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Симфонические танцы, op. 64, Allegretto grazioso

Обратите внимание: программа может незначительно изменяться.

Исполнители

Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:

  • Ольга Кемова (орган)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность концерта

Концерт продлится 60 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и поэзии!

11 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 800 ₽

