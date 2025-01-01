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В Париж с любовью, или Детектив под столом
Киноафиша В Париж с любовью, или Детектив под столом

Спектакль В Париж с любовью, или Детектив под столом

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселый водевиль по мотивам комедии «Стряпчий под столом»

Приглашаем вас на театральную фантазию по мотивам русских водевилей и комедии Дмитрия Ленского «Стряпчий под столом». Режиссёр Владимир Глазков обещает увлекательное путешествие, наполненное лёгким юмором и заводными танцевальными номерами, характерными для традиционного водевиля.

Сюжет

На сцене разыгрывается история о Гортензии, вдове, которая мечтает вернуться к своему возлюбленному Сен-Леону Даркуру. Однако герой не разделяет её чувств. У него есть свои причины: брак с Гортензией может спасти его от тюрьмы, куда он должен отправиться за долги.

Закулисье театра

Зрители получат уникальную возможность заглянуть за кулисы провинциального театра. В спектакле показано, как события на сцене переплетаются с жизнью молодых актёров, создавая забавные и курьёзные ситуации.

Музыка и хореография

Яркая музыка Игоря Рогалёва и грациозная хореография Валерии Половниковой передают атмосферу классического водевиля XIX века, органично вписанную в современные декорации.

Не упустите шанс насладиться этой жизнерадостной и смешной историей о любви, дружбе и театральной жизни!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Марко Гаврилович
Александр Дехтярев
Антон Полковников
Егор Мороз
Виктория Миловская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

Фотографии

В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом В Париж с любовью, или Детектив под столом

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