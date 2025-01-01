Спектакль В Париж с любовью, или Детектив под столом

Веселый водевиль по мотивам комедии «Стряпчий под столом»

Приглашаем вас на театральную фантазию по мотивам русских водевилей и комедии Дмитрия Ленского «Стряпчий под столом». Режиссёр Владимир Глазков обещает увлекательное путешествие, наполненное лёгким юмором и заводными танцевальными номерами, характерными для традиционного водевиля.

Сюжет

На сцене разыгрывается история о Гортензии, вдове, которая мечтает вернуться к своему возлюбленному Сен-Леону Даркуру. Однако герой не разделяет её чувств. У него есть свои причины: брак с Гортензией может спасти его от тюрьмы, куда он должен отправиться за долги.

Закулисье театра

Зрители получат уникальную возможность заглянуть за кулисы провинциального театра. В спектакле показано, как события на сцене переплетаются с жизнью молодых актёров, создавая забавные и курьёзные ситуации.

Музыка и хореография

Яркая музыка Игоря Рогалёва и грациозная хореография Валерии Половниковой передают атмосферу классического водевиля XIX века, органично вписанную в современные декорации.

Не упустите шанс насладиться этой жизнерадостной и смешной историей о любви, дружбе и театральной жизни!