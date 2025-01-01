Меню
В ожидании новогодних чудес
Билеты от 600₽
В ожидании новогодних чудес

В ожидании новогодних чудес

0+
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте

Новогодняя программа ансамбля "Шанс"

Детский ансамбль современного и эстрадного танца «Шанс» школы 1257 ЮАО г. Москвы готовит удивительную новогоднюю программу, которая порадует зрителей яркими номерами и уникальным исполнением.

Золотой фонд и новые номера

В программу войдут популярные номера из золотого фонда ансамбля, такие как «Исток», «Дочки-матери», «Думы» и «Юность». Эти выступления готовила старшая группа, и они уже стали хитом на сцене.

Кроме того, зрители смогут увидеть новые номера в исполнении подготовительных, младших и средних групп. Обратите внимание на такие композиции, как «Город детства», «Под дождем», «Матушка земля», «Аквариум» и другие, которые обещают стать настоящими украшениями вечера.

Интересные факты о "Шансе"

Ансамбль «Шанс» зарекомендовал себя как один из ведущих детских танцевальных коллективов Москвы. Их участники регулярно становятся призерами различных конкурсов и фестивалей, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и талантливых исполнителях.

Не упустите возможность насладиться творчеством юных танцоров и погрузиться в атмосферу праздника вместе с ансамблем «Шанс»!

Купить билет на концерт В ожидании новогодних чудес

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

