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В ожидании Годо
Киноафиша В ожидании Годо

Спектакль В ожидании Годо

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мир, застывший в ловушке времени

Пьеса Сэмюэля Беккета, написанная в 1949 году, предлагает героям мир, лишённый перемен, где они обречены на бесконечное ожидание. Неизвестно, сколько времени они проводят в этом состоянии — возможно, это вечность, а может, всего один миг. Спектакль, вдохновлённый этим произведением, открывает новую перспективу на знакомую философию, предлагая зрителям более личный и человеческий взгляд на историю героев.

Переосмысление текста Беккета

Спектакль не просто следует линии Беккета, а пытается увидеть пьесу через призму глубоких философских вопросов и личных переживаний персонажей. Этот подход позволяет лучше понять сложность их существования, абсурдность и бессмысленность их ожидания, а также бесконечную дилемму, с которой они сталкиваются: как жить, когда будущее остаётся непостижимым и далёким.

Человеческая история в контексте философии

Герои пьесы задаются вопросами, которые затрагивают важнейшие аспекты человеческой жизни: о смысле существования, о времени, о необходимости действия и бездействия, о поиске чего-то за пределами себя. Однако в их мире все эти вопросы остаются неразрешёнными, указывая на абсурдность и бесконечную борьбу с самим собой.

Премьера и новый взгляд на классику

Премьера спектакля, состоявшаяся 10 октября 2023 года, предложила зрителю свежий взгляд на классическое произведение. Новый формат и оригинальная инсценировка позволили поднять те философские и абсурдистские вопросы, которые были столь актуальны и в оригинальном тексте, но с добавлением личной, человеческой тональности.

Режиссер
Мария Барановская
В ролях
Владислав Прядехин
Наталия Полякова
Елизавета Яситникова
Виталина Кубракова
Роман Голубев

Фотографии

В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо
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