В ожидании Годо
Киноафиша В ожидании Годо

Спектакль В ожидании Годо

18+
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Самюэля Беккета в Театральной долине

Спектакль «Мы всегда что-нибудь придумываем, чтобы сделать вид, что мы живём» переносит зрителей на просёлочную дорогу, где два главных героя — Владимир и Эстрагон, известные как Диди и Гого, в постоянном ожидании таинственного Годо. Этот знаменитый текст Самюэля Беккета становится основой для исследования абсурда существования и смысла ожидания.

Сюжет и Тематика

На первый взгляд, ожидание Годо представляется бессмысленным и абсурдным. Однако под поверхностью абсурда скрывается глубокая философская размышление о существовании. Каждый шаг Диди и Гого в этом спектакле — это не просто физическое ожидание, а поиск смысла в хаосе жизни. Зрители смогут задуматься: является ли это ожидание пустым, или же в нём заложен глубочайший смысл?

О Спектакле

Спектакль наполнен комичными ситуациями и непрекращающимися диалогами, где нелогичность и последовательность идут рука об руку. Каждый момент на сцене — это не просто действие, а философская нота в симфонии абсурда. И хотя Годо так и не появляется, ожидание наполняет атмосферу спектакля особым смыслом.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Егор Герасимов
  • Юлия Александрова
  • Аваз Камилов
  • Шохжахон Абдурахмонов

Обращаем ваше внимание, что в составе исполнителей возможны изменения без предварительного уведомления.

Завершение

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который, несмотря на кажущуюся стагнацию, будет держать зрителей в напряжении и заставлять размышлять о важнейших вопросах бытия.

Декабрь
15 декабря понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

В ожидании Годо В ожидании Годо В ожидании Годо

