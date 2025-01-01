Спектакль В ожидании Годо

«В ожидании Годо»: философия абсурда на сцене ЦДР на Беговой

Приглашаем вас в удивительный мир абсурда и философии с постановкой «В ожидании Годо». Это история о двух странниках, Владимире и Эстрагоне, которые, вне времени и пространства, ждут некоего Годо. Их ожидание наполнено смыслом, несмотря на кажущуюся бессмысленность происходящего.

Смысл и абсурд

В этом спектакле слова звенят в воздухе, а время останавливается. Зрители станут свидетелями бесконечной игры, где «неизвестно почему» становится единственным известным фактом, а «ждать» — искусством, в котором участвуем мы все.

Уникальная возможность для молодого поколения

Постановка участвует в проекте «ЦДР. Старт», который предоставляет выпускникам театральных вузов платформу для профессионального роста. В сезоне 2017/2018 театр на Беговой стал новым местом для экспериментов и творческих исканий.

Команда спектакля

В спектакле задействованы выпускники Театрального института им. Бориса Щукина, под руководством художественного руководителя курса — К.А. Пирогова (выпуск 2024 года). Это отличная возможность для молодых актеров отточить свое мастерство и представить зрителям свои творения.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события и погрузиться в мир, где каждое ожидание — это шаг к пониманию самого себя и окружающего мира.