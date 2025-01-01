Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В ожидании Годо
Билеты от 1200₽
Киноафиша В ожидании Годо

Спектакль В ожидании Годо

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«В ожидании Годо»: философия абсурда на сцене ЦДР на Беговой

Приглашаем вас в удивительный мир абсурда и философии с постановкой «В ожидании Годо». Это история о двух странниках, Владимире и Эстрагоне, которые, вне времени и пространства, ждут некоего Годо. Их ожидание наполнено смыслом, несмотря на кажущуюся бессмысленность происходящего.

Смысл и абсурд

В этом спектакле слова звенят в воздухе, а время останавливается. Зрители станут свидетелями бесконечной игры, где «неизвестно почему» становится единственным известным фактом, а «ждать» — искусством, в котором участвуем мы все.

Уникальная возможность для молодого поколения

Постановка участвует в проекте «ЦДР. Старт», который предоставляет выпускникам театральных вузов платформу для профессионального роста. В сезоне 2017/2018 театр на Беговой стал новым местом для экспериментов и творческих исканий.

Команда спектакля

В спектакле задействованы выпускники Театрального института им. Бориса Щукина, под руководством художественного руководителя курса — К.А. Пирогова (выпуск 2024 года). Это отличная возможность для молодых актеров отточить свое мастерство и представить зрителям свои творения.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события и погрузиться в мир, где каждое ожидание — это шаг к пониманию самого себя и окружающего мира.

Режиссер
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
В ролях
Виктор Трайбер
Максим Заболотний
Егор Разливанов
Алексей Игнашин

Купить билет на спектакль В ожидании Годо

Помощь с билетами
Октябрь
14 октября вторник
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Леди Баг и Супер-кот
0+
Иммерсивный Детский Музыка
Леди Баг и Супер-кот
2 января в 11:00 Измайлово
от 790 ₽
Снежная королева. Новогодняя елка
0+
Детские елки Детский
Снежная королева. Новогодняя елка
24 декабря в 12:00 Останкино
от 1000 ₽
Бременские музыканты
0+
Мюзикл Детский
Бременские музыканты
26 октября в 17:00 Дом музыки
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше