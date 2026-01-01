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В ожидании чуда
Киноафиша В ожидании чуда

В ожидании чуда

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О концерте

Фортепианный вечер «В ожидании чуда»

Приглашаем вас на уникальный фортепианный вечер в исполнении лауреата международных конкурсов Георгия Маргалиташвили. Это событие предвосхищает новую волну ярких эмоций и впечатлений.

О программе вечера

На концерте прозвучат произведения классической музыки, которые вдохновят вас и подарят незабываемые моменты. Георгий Маргалиташвили известен не только своим мастерством, но и умением передать душу музыки каждому слушателю.

Место проведения

Вечер пройдет в уютной атмосфере, создающей идеальные условия для восприятия музыки. Каждое произведение будет сопровождаться коротким рассказом о его авторе и значении, что добавит глубину вашему восприятию.

Приходите и станьте частью этого удивительного события!

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая поможет забыть о повседневной суете и почувствовать волшебство искусства. Ждем вас на фортепианном вечере «В ожидании чуда»!

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В других городах
Декабрь
18 декабря пятница
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 700 ₽

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