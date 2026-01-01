Фортепианный вечер «В ожидании чуда»

Приглашаем вас на уникальный фортепианный вечер в исполнении лауреата международных конкурсов Георгия Маргалиташвили. Это событие предвосхищает новую волну ярких эмоций и впечатлений.

О программе вечера

На концерте прозвучат произведения классической музыки, которые вдохновят вас и подарят незабываемые моменты. Георгий Маргалиташвили известен не только своим мастерством, но и умением передать душу музыки каждому слушателю.

Место проведения

Вечер пройдет в уютной атмосфере, создающей идеальные условия для восприятия музыки. Каждое произведение будет сопровождаться коротким рассказом о его авторе и значении, что добавит глубину вашему восприятию.

Приходите и станьте частью этого удивительного события!

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая поможет забыть о повседневной суете и почувствовать волшебство искусства. Ждем вас на фортепианном вечере «В ожидании чуда»!