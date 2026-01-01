В ожидании чуда-4

Концерты для будущих мам в Камерном зале Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии вновь открывает свои двери для будущих мам в рамках цикла концертов «В ожидании чуда». В программе — шедевры мировой музыкальной культуры в исполнении Filarmonica-квартета. Эти музыкальные вечера не только радуют слух, но и способствуют восстановлению психоэмоционального равновесия, а также положительно влияют на развитие ребенка.

Особая атмосфера и музыкальные шедевры

Цикл концертов «В ожидании чуда» — это самый трогательный проект Новосибирской филармонии. В такие важные моменты жизни каждая женщина особенно нуждается в положительных эмоциях. Концерты проходят несколько раз в сезон по воскресеньям в уютной Музыкальной Гостиной, где в исполнении лучших музыкантов города звучат тщательно отобранные музыкальные произведения.

Научные подтверждения пользы концертов

Музыкальные программы для ожидающих ребенка женщин становятся все более популярными по всему миру. Исследования показывают, что такие мероприятия помогают восстановить психологическое равновесие и снизить уровень стресса и усталости. Более того, музыка положительно сказывается на внутриутробном развитии ребенка, позволяя ему прикоснуться к прекрасному с первых дней жизни.

Семейные ценности и счастье материнства

Концерты создают семейную атмосферу, что помогает будущим мамам по-настоящему ощутить радость материнства. На таких вечерах они могут не только насладиться музыкой, но и почувствовать, какие эмоции испытывает их малыш в ответ на звуки.