В ожидании чуда — 2

Концерт «В ожидании чуда» для будущих мам

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт цикла «В ожидании чуда». В программе выступят:

Олеся Журавкина (метцо-сопрано)

Павел Дашкин (виолончель)

Дина Новикова (фортепиано)

Дуэт «Resonance»: Яна Повольских и Наталья Кравец

«В ожидании чуда» — это особый цикл концертов для будущих мам. В это важное и удивительное время каждая женщина особенно нуждается в положительных эмоциях. Уникальная атмосфера поможет ощутить счастье материнства и ближе познакомиться с теми чувствами, которые испытывает их малыш.

Концерты в рамках цикла проходят несколько раз в сезон по воскресеньям в уютной Музыкальной Гостиной. На них звучат тщательно отобранные шедевры мировой музыкальной культуры в исполнении лучших музыкантов Новосибирска.

Исследования показывают, что подобные мероприятия положительно сказываются на самочувствии женщин. Музыка способствует восстановлению эмоционального равновесия, снимает напряжение и усталость. Более того, она благоприятно влияет и на внутриутробное развитие ребенка, знакомя его с прекрасным.

Приходите на концерт, чтобы насладиться незабываемыми моментами и поделиться эмоциями с вашим малышом!