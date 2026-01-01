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В ожидании чуда — 1
Киноафиша В ожидании чуда — 1

В ожидании чуда — 1

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О концерте

Концерт для будущих мам в Новосибирске

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт в рамках цикла «В ожидании чуда». Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» исполнит шедевры мировой музыкальной культуры.

Концерты предназначены для будущих мам, помогая им восстановить психологическое равновесие и снять напряжение. Музыка в это время оказывает благотворное влияние на развитие ребёнка. Это событие станет отличным выбором для тех, кто ценит семейную атмосферу и музыкальные программы для беременных женщин.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом и провести время в кругу единомышленников!

Купить билет на концерт В ожидании чуда — 1

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В других городах
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16:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
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