В ожидании чуда — 1

Концерт для будущих мам в Новосибирске

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится концерт в рамках цикла «В ожидании чуда». Ансамбль ранней музыки «Insula Magica» исполнит шедевры мировой музыкальной культуры.

Концерты предназначены для будущих мам, помогая им восстановить психологическое равновесие и снять напряжение. Музыка в это время оказывает благотворное влияние на развитие ребёнка. Это событие станет отличным выбором для тех, кто ценит семейную атмосферу и музыкальные программы для беременных женщин.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом и провести время в кругу единомышленников!