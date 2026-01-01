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В осколках собственного счастья
Киноафиша В осколках собственного счастья

Спектакль В осколках собственного счастья

Пьеса Михаила Жванецкого — серия смешных и горьких историй
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «В осколках собственного счастья»: Размышления о современности по произведениям Жванецкого

Спектакль Григория Дитятковского «В осколках собственного счастья» по произведениям Михаила Жванецкого — это театральное размышление о нашем времени. О том, как мы живем сегодня, что важно для каждого из нас, и как мы воспринимаем и переоцениваем нашу историю и место в ней.

Отражение современности

В основе спектакля — вопросы, которые беспокоят каждого из нас. Каково место совести, чести и честности в нашем обществе? Почему эти понятия стали раздражать, потеряли свою значимость? Как нам жить в эпоху, когда грамотность и знание становятся всё более дефицитными, а невежества — больше, чем когда-либо? В этом спектакле звучат ответы на эти вопросы, но, как и полагается у Жванецкого, они не лишены юмора и сарказма.

Мечты, проекты и менеджеры

Спектакль также затрагивает тему мечт, которые со временем трансформировались в проекты. Все мы когда-то мечтали, но как же изменилось понимание этих мечтаний в условиях сегодняшней реальности? Почему поголовно все превратились в менеджеров среднего звена, не отвечающих ни за что? Эти философские размышления о сегодняшнем состоянии общества, о поиске собственного пути и смысла жизни обостряются на фоне комического, но от этого не менее болезненного анализа действительности.

Современная драмеди о нас

«В осколках собственного счастья» — это не просто спектакль, это целая философия, взгляд на мир через призму человеческих слабостей, претензий и надежд. Это история о том, как мы все превращаемся в героев своей собственной истории, борясь с собой и окружающим миром.

Режиссер
Григорий Дитятковский
В ролях
Георгий Корольчук
Ольга Белявская
Евгения Игумнова
Михаил Самочко
Егор Бакулин

Фотографии

В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья В осколках собственного счастья
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