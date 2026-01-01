В Оранжерее при Свечах. Магия кельтских гор
6+
О концерте

Концерт группы Ceol na Mara в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на вдохновляющий концерт группы Ceol na Mara, который состоится в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Под сенью тропических деревьев и цветущих растений вас ожидает погружение в мир ирландской музыкальной культуры.

Ирландская музыка: традиции и современность

Ирландская традиционная музыка — это душевная и невероятно красивая мелодия, которая вызывает множество эмоций. В каждом произведении слышен шум моря, шелест травы и освежающий ветер. Она становится прообразом радости и горя простых людей, оживляя житейские истории и древние предания.

Группа Ceol na Mara (в переводе «Музыка моря») из Санкт-Петербурга бережно сохраняет традиции, сочетая их с современным звучанием. В их репертуаре представлены как зажигательные танцевальные мелодии, так и классические меланхоличные номера.

Инструменты и исполнители

Характерный для группы набор инструментов включает:

  • скрипка
  • флейта
  • гитара
  • бузуки
  • боун

Исполнители:

  • Надежда Соболевская — скрипка, концертина
  • Марина Адриановская — флейта, вистл
  • Константин Суменков — гитара
  • Семён Федотов — боуран, бузуки

Программа концерта

В программе звучат ирландские традиционные танцевальные мелодии: рилы, джиги, польки, вальсы и хорнпайпы, а также проникновенные песни.

Важно знать

Дорогие зрители! Обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременно сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их перед посещением. Нестабильная работа мобильного интернета может создать трудности с доступом к билетам в день концерта.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мы рады приветствовать зрителей старше шести лет.

Июнь
21 июня воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

