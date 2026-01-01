В Оранжерее при Свечах. Магия кельтских гор

Приглашаем вас на вдохновляющий концерт группы Ceol na Mara, который состоится в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Под сенью тропических деревьев и цветущих растений вас ожидает погружение в мир ирландской музыкальной культуры.
Ирландская традиционная музыка — это душевная и невероятно красивая мелодия, которая вызывает множество эмоций. В каждом произведении слышен шум моря, шелест травы и освежающий ветер. Она становится прообразом радости и горя простых людей, оживляя житейские истории и древние предания.
Группа Ceol na Mara (в переводе «Музыка моря») из Санкт-Петербурга бережно сохраняет традиции, сочетая их с современным звучанием. В их репертуаре представлены как зажигательные танцевальные мелодии, так и классические меланхоличные номера.
Характерный для группы набор инструментов включает:
Исполнители:
В программе звучат ирландские традиционные танцевальные мелодии: рилы, джиги, польки, вальсы и хорнпайпы, а также проникновенные песни.
Дорогие зрители! Обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременно сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их перед посещением. Нестабильная работа мобильного интернета может создать трудности с доступом к билетам в день концерта.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мы рады приветствовать зрителей старше шести лет.