В окне любовь и чепуха
Киноафиша В окне любовь и чепуха

Спектакль В окне любовь и чепуха

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
О концерте/спектакле

Весёлая фантасмагория в исполнении молодых артистов

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие – спектакль «Сказки Даниила Хармса», который обещает стать настоящим открытием этого сезона. Постановка выполнена молодыми актёрами под руководством режиссёра-дебютанта Юлии Ванюковой.

О спектакле

Спектакль основан на творчестве Даниила Хармса – одного из самых оригинальных и необычных русских писателей XX века. Его фантасмагории полны юмора, абсурда и неожиданных поворотов, что делает их великолепным материалом для театральной адаптации. Юлия Ванюкова, впервые выступающая в роли режиссёра, привнесла свежий взгляд на хармсовские истории, объединяя традиционные элементы театра с современными интерактивными техниками.

Что ожидать?

Зрителей ждёт увлекательное путешествие в мир абсурдного и смешного, где каждый персонаж – это яркая индивидуальность. Молодые актёры, полные энергии и креативности, создадут атмосферу, которая заставит вас смеяться и размышлять одновременно.

Интересные факты

  • Даниил Хармс был не только писателем, но и поэтом, драматургом и художником, его творчество оказало значительное влияние на русскую литературу.
  • Спектакль «Сказки Даниила Хармса» – это не просто интерпретация, а попытка увидеть творчество автора через призму современности.

Не упустите шанс насладиться этой уникальной постановкой и окунуться в мир фантазий и абсурда, созданный одним из самых ярких представителей русской литературы!

Режиссер
Юлия Ванюкова
В ролях
Артем Глухов
Владислав Владимиров
Наталья Гришагина
Наталья Мехия
Римма Кириллова

Расписание

22 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 900 ₽

Фотографии

В окне любовь и чепуха

