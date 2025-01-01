Меню
В объятиях мечты
Билеты от 2000₽
Киноафиша В объятиях мечты

Спектакль В объятиях мечты

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «В объятиях мечты»: Фантазия о недосягаемой любви

Новый спектакль Московского драматического театра «Бенефис» под названием «В объятиях мечты» привлекает внимание зрителей с первых минут. Это увлекательное произведение, основанное на мотивах творчества А.П. Чехова, погружает нас в мир, где переплетаются реальность, сны и мечты, а также стремление к любви.

О чем спектакль?

Сюжет спектакля рассказывает о человеке, который, словно проснувшись от долгой спячки, неожиданно осознает свою сущность: «Я есть!» Это произведение является продолжением предыдущего спектакля «Сны Чехова» («Чеховианы»), приуроченного к 160-летию со дня рождения великого драматурга.

Мир Чехова на сцене

В спектакле «В объятиях мечты» мы видим, как Чехов мастерски передает истории людей, которые, оказавшись в ловушке чужих идей, теряют свое призвание. Герои спектакля ищут свое истинное «я» через призму любви к прекрасным, но недосягаемым женщинам. Это исследование заблуждений и мечтаний, которое находит отклик в каждом из нас.

Эмоции и ирония

Кроме глубоких размышлений, спектакль наполняет зрителей иронией, сарказмом и, конечно, любовью. Он становится универсальным разговором о человеческой природе, о нашем стремлении понять смысл жизни, которая порой кажется прожитой впустую.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную интерпретацию Чехова и насладиться волшебством театрального искусства. «В объятиях мечты» — это спектакль, который оставит след в ваших сердцах и заставит задуматься о самом важном.

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Юрий Бабанов
Самад Мансуров
Екатерина Фрисс
Кристина Бабанова
Максим Ракитин

Купить билет на спектакль

Расписание

28 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
19:00 от 2000 ₽

