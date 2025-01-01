Меню
В объятиях любви. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
В объятиях любви. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

В объятиях любви. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «В объятиях любви» в Санкт-Петербурге

Приглашаем всех петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого необычного объединения музыкантов стали настоящим событием в концертной практике Северной столицы. На одном вечере вы сможете перенестись через калейдоскоп стран, эпох и стилей, получив больше знаний, чем за целый филармонический абонемент.

Тематика концерта

Программа под названием «В объятиях любви» объединяет произведения величайших композиторов от барокко до романтизма, все они связаны единой темой — любовью. Этот универсальный мотив вдохновлял поэтов и художников, а также оказывал невероятное воздействие на творцов музыки.

Исполнители и музыкальные произведения

В центре программы — известные музыкальные шедевры, посвященные любви, а также их создатели и исполнители, которые с особой страстью относятся к своему делу. В числе исполнителей — лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга.

Что на сцене?

В программе прозвучат произведения таких мастеров, как И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен и Ф.Шопен. Эти композиторы известны своими глубокими и эмоциональными работами, способными затронуть самые тонкие струны души.

Практическая информация

Концерт продлится 1,5 часа без антракта, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу музыки. Это мероприятие рекомендовано для слушателей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и пережить незабываемые моменты в объятиях любви!

