В новогоднюю ночь...
Киноафиша В новогоднюю ночь...

Спектакль В новогоднюю ночь...

Постановка
Камерная сцена 0+
Возраст 0+

О спектакле

Чудеса в Новогоднюю ночь. Спектакль в Самаре

В Самаре готовится невероятный спектакль, который окунет зрителей в мир волшебства и сказок. Жила-была девочка Анне со злой мачехой и ее капризной дочерью, работала с утра до ночи, но не слышала ласкового слова. И вот однажды, в Новогоднюю ночь, когда мачеха выгнала Анне на улицу, на мороз, начались чудеса...

Сюжет спектакля

История Анне знакома многим. Она олицетворяет надежду и веру в лучшее, даже когда обстоятельства кажутся безвыходными. Спектакль перенесет зрителей в волшебный мир, где доброта и смелость побеждают зло. На сцене развернется игра страстей и эмоций, захватывающая внимание с первой минуты.

Интересные факты

Спектакль примечателен не только своим сюжетом. В его создании задействованы известные театральные творцы, которые уже успели завоевать любовь зрителей. Декорации и костюмы выполнены с особой тщательностью, чтобы подчеркнуть атмосферу волшебства и зимней сказки.

Для кого этот спектакль?

«Чудеса в Новогоднюю ночь» подойдут как взрослым, так и детям. Спектакль позволит всей семье насладиться яркими моментами и задуматься о вечных ценностях, таких как любовь и понимание.

Не упустите возможность увидеть это волшебное действие на сцене Самары!

В ролях
Ольга Арнаутова
Ольга Базанова
Ольга Рязанова
Андрей Бирюков
Никита Тарантин

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
10:30
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
25 декабря четверг
11:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
от 450 ₽
14:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
от 450 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
3 января суббота
11:00
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
от 450 ₽

